26 квітня - День Чорнобильської трагедії: звернення міського голови Сергія Надала

Звернення міського голови Тернополя Сергія Надала з нагоди Дня пам'яті Чорнобильської трагедії:

«Українці! Друзі!

У 1986 році, в мирний час Україна втратила частину своєї території, яка внаслідок Чорнобильської катастрофи стала непридатною для проживання, а також тисячі людських життів, яких вбив і вбиває досі ніби мирний атом. Десятки тисяч українців стали біженцями.

У 2022 році, під час російської агресії, московські орки захопили Чорнобильську АЕС, прямою наводкою з танків били по Запорізькій АЕС. І лише героїзм наших бійців та атомників, які виховувалися на героїзмі ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, зміг зупинити нову масштабну атомну катастрофу. Вони врятували Україну та світ від Чорнобиля-2.

Тому сьогодні слово «Чорнобиль» - це не лише назва місця катастрофи, а й слово-синонім безпрецедентної мужності та героїзму обох поколінь пожежників, військових, інженерів, вчених, усіх, хто був причетний до захисту людей він наслідків «мирного атому».

Щиро дякую усім тим, хто йшов у ядерне пекло рятувати всіх нас, розуміючи небезпеку, усвідомлюючи наслідки.

Подвиг цих людей назавжди записано до літопису людської мужності, він навічно залишиться у пам’яті українського народу.

Ліквідатори виграли свою війну з мирними атомом і назавжди залишилися Героями. Врятували сотні тисяч життів українців та інших європейських народів.

Теперішнє покоління українців теж виграє свою війну з нашим тисячолітнім московським ворогом. А мирний атом завжди буде мирним.

Слава героям-чорнобильцям. Мир душам тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня!»