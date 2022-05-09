У Тернополі вшанували пам'ять загиблих в Другій світовій війні

8 травня в Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення та вшановують усіх тих, хто загинув під час Другої світової війни 1939-1945 років.

Традиційно у цей день в Тернополі проходять урочисті пам’ятні заходи. Проте у цьому році, через розпочату росією війну проти України та українського народу, вшанування пам’яті жертв воєнних злочинів відбулося без масових зібрань, зазначають у міськраді.

Міський голова Сергій Надал спільно із секретарем міської ради Ігорем Гірчаком та заступником голови обласної військової адміністрації Віктором Устенком поклали квіти до могил репресованих українців на Микулинецькому кладовищі.

«Сьогодні ми відзначаємо День пам’яті та примирення в умовах повномасштабної військової агресії московської орди, що не лише посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, а й заперечує саме право на існування українців. У 1939–1945 роках ворогом України були німецькі нацисти, а сьогодні – рашисти, це російська версія імперського нацизму та фашизму. Тому підтримую рішення Українського інституту національної пам’яті, що традиційне гасло Дня пам’яті та примирення «Пам’ятаємо. Перемагаємо» цього року на державному рівні видозмінити на «Перемогли нацистів — переможемо і рашистів!»,— зазначає Сергій Надал. — Тож згадаймо сьогодні усіх, хто ціною свого життя захистив право українців бути українцями. Схилимо голови в пам’ять про загиблих. Божого захисту нашим Героям. Мирного неба нам усім після перемоги над багатовіковим московським ворогом!».