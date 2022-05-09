Дозвілля для пенсіонерів у Тернополі: заняття з плавання, тенісу, психологічні консультації тощо

пенсіонери дозвілляТернопільський міський територіальний центр надання соціальних послуг запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє дозвілля.

Взяти участь у будь-яких запропонованих Центром подіях можна за попереднім записом.

У заходах можливі доповнення. Детальна інформація за телефонами: (0352) 22-02-62, (0352) 22-02-52, (067) 530-59-40.

Понеділок, 9 травня

11:00 -  Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6);

11:00 - Консультація психолога за телефоном +380961116429;

12:00 - Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євмінова (кабінет №6);

12:00 - Психолого- корекційні заняття з групою «Сонечко» (кабінет №5);

12:00 - Похід в аквапарк «Алігатор»;

14:00 - Гаджетологія (обов’язковий попередній запис).

Вівторок, 10 травня

10:00 - Надання консультацій за телефоном +380675305940;

11:00 - Консультація психолога за телефоном +380961116429;

12:00 - Клуб «Психея», тема «Подолання почуття провини» (кабінет №5);

12:00 – Похід у ресторацію «Ковчег» (попередній запис);

14:00 - Консультація психолога за телефоном +380961116429;

15:00 - Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».

Середа, 11 травня

10:00 - Надання консультацій за телефоном +380675305940;

10:00 - Заняття з психо-тілесних технік (йога, цигун, система Норбекова тощо) у парку Національного відродження;

10:00 – Гра у великий теніс у Central Park (попередній запис);

11:00 - Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6);

13:00 -  Консультація психолога за телефоном +380961116429;

14:00 - Психолого- корекційні заняття з групою «Сонечко» (кабінет №5).

Четвер, 12 травня

10:00 - Надання консультацій за телефоном +380675305940;

10:00 - Консультація психолога за телефоном +380961116429;

11:00 - Майстер-клас з вишивки з Вікторією Кривоніс;

11:00 - Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євмінова (кабінет №6);

14:00 - Гаджетологія (обов’язковий попередній запис);

14:00 - Консультація психолога за телефоном +380961116429;

15:00 - Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».

П’ятниця, 13 травня

10:00 - Надання консультацій за телефоном +380675305940;

10:00 - Заняття з психо-тілесних технік (йога, цигун, система Норбекова тощо) у парку Національного відродження;

11:00 - Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6).

Соціальний проєкт «Я хочу стати красивою» разом з Тамілою Демкурою (обов’язковий попередній запис).

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка, 8.

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