Дозвілля для пенсіонерів у Тернополі: заняття з плавання, тенісу, психологічні консультації тощо

Суспільство У Чортківському районі горів житловий будинок У селі Нагірянка Нагірянської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа житлового... Більше ...

Культура У Тернополі вшанували пам'ять загиблих в Другій світовій війні 8 травня в Україні та світі відзначають День пам'яті та примирення та вшановують усіх тих, хто загинув під час... Більше ...

Суспільство У пасажирів громадського транспорту Тернополя перевіряють наявність квитків У Тернополі посилено контроль оплати пасажирами проїзду в громадському транспорті та видачі водіями і... Більше ...

Культура Тернопільська обласна філармонія усіх охочих запрошує на концерт 12 травня у концертному залі Тернопільської обласної філармонії відбудеться концерт володарки Гран-Прі... Більше ...

Суспільство З 9 травня буде перекрито рух транспорту у Тернополі на вул. Подільській З 9 травня по 5 червня у Тернополі буде перекрито рух транспорту на вул. Подільській. За цей час заплановано... Більше ...

Культура Сьогодні в Україні відзначають День матері У календарі свят для мами визначений особливий день, який святкується в Україні у другу неділю травня.... Більше ...