Дозвілля для пенсіонерів у Тернополі: заняття з плавання, тенісу, психологічні консультації тощо

Тернопільський міський територіальний центр надання соціальних послуг запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє дозвілля.
Взяти участь у будь-яких запропонованих Центром подіях можна за попереднім записом.
У заходах можливі доповнення. Детальна інформація за телефонами: (0352) 22-02-62, (0352) 22-02-52, (067) 530-59-40.
Понеділок, 9 травня
11:00 - Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6);
11:00 - Консультація психолога за телефоном +380961116429;
12:00 - Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євмінова (кабінет №6);
12:00 - Психолого- корекційні заняття з групою «Сонечко» (кабінет №5);
12:00 - Похід в аквапарк «Алігатор»;
14:00 - Гаджетологія (обов’язковий попередній запис).
Вівторок, 10 травня
10:00 - Надання консультацій за телефоном +380675305940;
11:00 - Консультація психолога за телефоном +380961116429;
12:00 - Клуб «Психея», тема «Подолання почуття провини» (кабінет №5);
12:00 – Похід у ресторацію «Ковчег» (попередній запис);
14:00 - Консультація психолога за телефоном +380961116429;
15:00 - Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».
Середа, 11 травня
10:00 - Надання консультацій за телефоном +380675305940;
10:00 - Заняття з психо-тілесних технік (йога, цигун, система Норбекова тощо) у парку Національного відродження;
10:00 – Гра у великий теніс у Central Park (попередній запис);
11:00 - Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6);
13:00 - Консультація психолога за телефоном +380961116429;
14:00 - Психолого- корекційні заняття з групою «Сонечко» (кабінет №5).
Четвер, 12 травня
10:00 - Надання консультацій за телефоном +380675305940;
10:00 - Консультація психолога за телефоном +380961116429;
11:00 - Майстер-клас з вишивки з Вікторією Кривоніс;
11:00 - Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євмінова (кабінет №6);
14:00 - Гаджетологія (обов’язковий попередній запис);
14:00 - Консультація психолога за телефоном +380961116429;
15:00 - Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».
П’ятниця, 13 травня
10:00 - Надання консультацій за телефоном +380675305940;
10:00 - Заняття з психо-тілесних технік (йога, цигун, система Норбекова тощо) у парку Національного відродження;
11:00 - Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6).
Соціальний проєкт «Я хочу стати красивою» разом з Тамілою Демкурою (обов’язковий попередній запис).
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка, 8.