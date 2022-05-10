Орден «За мужність» III ступеня посмертно присвоїли двом уродженцям Тернопільщини

Президент України Володимир Зеленський відзначив наших земляків за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Указ Президента України №323/2022 «Про відзначення державними нагородами України», у якому, зокрема, йдеться про нагородження солдата Олександра Пителя та старшого солдата Олега Лапінського, опубліковано на офіційному сайті глави держави.
Уродженець Тернополя Олександр Питель займався греко-римською боротьбою. Переміг на XV Всеукраїнському традиційному юнацькому турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Василь Дем'янного. В 2019 році підписав контракт зі Збройними Силами України на три роки. Загинув у бою на Луганщині.
Олег Лапінський народився на Кременеччині. Служив командиром бойової машини механізованого батальйону. Загинув внаслідок бойового зіткнення та масованого артилерійського обстрілу поблизу Попасної Луганської області.