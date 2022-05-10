Орден «За мужність» III ступеня посмертно присвоїли двом уродженцям Тернопільщини

Суспільство У Тернополі спіймали двох п'яних водіїв Тернопільські патрульні продовжують виявляти зухвальців, які сідають за кермо в стані сп'яніння. Один з... Більше ...

Суспільство 9 травня у Кременці горів будинок У Кременеці на вул. Ольги Лятуринської виникла пожежа господарської будівлі. Сталося це 9 травня. Внаслідок... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині попрощалися з військовим Миколою Луцівом мУ боротьбі з російськими загарбниками загинув житель Тернопільщини Микола Луців. Про сумну звістку... Більше ...

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Суспільство Спритна шахрайка поцупила у 19-річної тернополянки телефон Зловмисниця попросила у тернополянки телефон, щоб здійснити дзвінок, відійшла на декілька метрів, а далі... Більше ...