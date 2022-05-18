Президент України нагородив орденом «За мужність» ІІІ ступеня старшого солдата з Тернопільщини

71271c487131938e51f1a9eede6a366bНашого земляка, старшого солдата Гуцуляка Василя Івановича нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Василь Гуцуляк, уродженець села Іване-Пусте, був активним учасником Революції гідності. Після повномасштабного вторгнення ворога, повернувся з Польщі та пішов добровольцем на фронт. Загинув поблизу міста Попасна Луганської області.

Президент України Володимир Зеленський відзначив Василя Гуцуляка за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, — йдеться в Указі

Вічна слава та шана Василю Гуцуляку!

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