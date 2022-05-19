Брати Гадюкіни приїдуть у Тернопіль з благодійним концертом

Знамениті виконавці неофіційного гімну нашого міста приїдуть у Тернопіль з благодійним концертом!

«Брати Гадюкіни» розпочали свій тур на підтримку українців концертом у Чернівцях. У Тернополі вони виступлять у неділю, 22 травня о 17:00 у креативному кластері Na пошті (вул. Чорновола, 4).

Також у програмі – чернівецький гурт Гуцул Каліпсо (Gutsul Calipso). Стежити за концертом можна буде подивитися за допомогою онлайн-трансляції.

“Завдяки нашім Збройним Силам весь світ дізнався, що Україна – сильна країна, а наша сила в єдності. Українці всіх країн, єднаймося!” – закликає вокаліст Братів Гадюкіних Михайло Лундін.

Кошти від продажу квитків на заходи туру, а також благодійні пожертви відвідувачів будуть направлені на закупівлю необхідного знаряддя для бійців ЗСУ та гуманітарну підтримку постраждалих від війни.

Організатори благодійного туру Братів Гадюкіних співпрацюють з Фондом Help People, що відомий своєю допомогою внутрішнім переселенцям. Фонд організує евакуацію з міст, що обстрілюються, та надає місця для розселення з харчуванням.

В рамках туру концерти відбудуться також в Івано-Франківську, Києві, Луцьку, Ужгороді,

Житомирі та Вінниці. Про дати заходів буде повідомлено додатково.

Онлайн-трансляції концертів будуть доступні для всіх бажаючих на Офіційному youtube-каналі Братів Гадюкіних: bit.ly/3vcIKgO

Придбати квитки та допомогти: https://secure.wayforpay.com/payment/gady