В Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу

18 травня Україна вшановує жертв геноциду кримськотатарського народу.

Сьогодні о 12:00 по всій території країни буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримських татар.

Депортація кримських татар була здійснена силами НКВС 18-21 травня 1944 року. Етнічну чистку було проведено за наказом Йосипа Сталіна і згідно з постановою Державного комітету оборони СРСР від 11 травня 1944 року.

Усього за офіційними даними, було депортовано майже 200 тисяч кримських татар. За даними самоперепису кримських татар, йшлося про депортацію понад 400 тисяч людей. В ході виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46% кримських татар.