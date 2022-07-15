Рада оборони Тернопільщини посилить заходи безпеки під час щорічної прощі у Зарваниці

Рада оборони Тернопільщини прийняла рішення посилити заходи безпеки під час щорічної прощі у Марійському духовному центрі, що має відбутися 16-17 липня в Зарваниці. Це пов’язано з рядом трагічних подій, що трапилися 14 липня, зокрема, у Вінниці.

Під час богослужінь поліцейські стежитимуть, аби прочани перебували виключно у храмах, а не на відкритій місцевості, щоб у разі тривоги перемістились у сховища. Також правоохоронці інформують, що згідно рішення ради оборони будуть обмежені доступ вірян до самого духовного центру та проїзд автотранспортом через села Вишнівчик та Зарваницю у період з 07.00 год. 16 липня до 19.00 год. 17 липня. Заборона не стосуватиметься жителів даних населених пунктів, буде дозволено перевезення пасажирів рейсовими автобусами.

Також згідно рішення ради оборони на час богослужінь заборонено торгівлю на вулицях сіл Вишнівчик та Зарваниця. Працюватимуть лише стаціонарні торгові заклади. Діятиме заборона й на реалізацію алкогольних напоїв.

Правоохоронці звертаються до віруючих з проханням залишатися вдома. Богослужіння транслюватиметься об 11 годині 17 липня на місцевих каналах та телеканалах, що приєдналися до загальнонаціонального телемарафону #UAразом.