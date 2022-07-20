Тернопільські журналісти можуть отримати двадцять тисяч гривень

premiyaВ Держкомтелерадіо України триває прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики до 10 серпня 2022 року.

Премія у розмірі 20 тис. грн. присуджується щороку авторам  нових  оригінальних  публіцистичних   творів   у   галузі журналістики,  що  сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його  національної  свідомості   та   самобутності,   опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії. З Положенням про Премію можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо (http://comin.kmu.gov.ua) у розділі «Конкурси, премії» (підрозділ «Премії»).

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