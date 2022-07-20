Тернопільські журналісти можуть отримати двадцять тисяч гривень

В Держкомтелерадіо України триває прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики до 10 серпня 2022 року.

Премія у розмірі 20 тис. грн. присуджується щороку авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національної свідомості та самобутності, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії. З Положенням про Премію можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо (http://comin.kmu.gov.ua) у розділі «Конкурси, премії» (підрозділ «Премії»).