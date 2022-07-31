У неділю відбудеться розпродаж тернопільського видавництва

krok31 липня 2022 року 17:00 На пошті Чорновола 4. "СЛОВОСПОЛУКА" тотальний розпродаж видавництва «Крок» + музика + поезія. Традиційний розпродаж видавництва «Крок» цього разу нетрадиційний.

Із ді-джеями виступлять поети, а разом із тим ми будемо пропонувати купити наших книжок за простими цінами, а до цін можна докинути більше грошей, адже ми віддаємо ввесь заробіток на закупівлю мікроавтобуса для волонтера, який допомагає Збройним силам України: Volkswagen T5, броньований, з інкасаторським минулим, ціна 9000 євро. Потрібен волонтеру, який їздить вздовж нуля і на відносно безпечних точках забирає-перевантажує важливі пакунки в інших волонтерів, аби відвезти туди, куди мами просять не їхати. Решта за посиланням: https://www.facebook.com/daria.veretyuk/posts/5376318619073590 Програма: DJ Kulta, Богдан Боденчук, Юлія Іванчук, Іван Поливода, Микола Шпаковський, Юрій Завадський, DJ Vovchok, Юрій Ліщук, Саша Алексєєв, Тетяна Іваніцька, Артур Брутевич, Юрій Вітяк, Роман Воробйов, DJ Igor God.

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