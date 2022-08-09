До Тернополя їдуть родоначальники та головні драйвери українського хіп-хопу

Розігріваємо музичний апетит, розпалюємо драйв в серцях та запал в тілах, бо до Тернополя їдуть родоначальники та головні драйвери українського хіп-хопу: Танок на майдані Конґо з програмою "Війна світів"!

Тисячі концертів, сотні фестивалів, більше, ніж тридцять кліпів, десятки фільмів та платівок, легендарні ТНМК - вже понад двадцять років займають вагоме місце на вітчизняній сцені. З початком повномасштабного вторгнення вокаліст Олег Фагот пішов до лав тероборони, бас-гітарист Костянтин Жуйков - до Нацгвардії, а гітарист Ярослав Верьовкин - до Збройних Сил України. Всі вони продовжують службу, а на час концертів отримали відпустки від керівництва, аби зайняти позиції арт-оборони України та зібрати кошти на допомогу країні. Концерт відбудеться 19 серпня о 19:00 в укритті арт-простору Na пошті. Частина зібраних коштів буде спрямована на ЗСУ, а половина з продажу мерчу - на тактичні аптечки. Квитки: https://cutt.ly/2ZLsJmP