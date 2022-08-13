Тепер Тернопіль можна розмалювати

12 серпня з нагоди Міжнародного дня молоді в Українському домі відбулася презентація книги-розмальовки «Розмалюй Тернопіль». «Вітаю усіх з сьогоднішнім історичним квестом та з прем’єрою новою книги «Розмалюй Тернопіль».

Усі ми прагнемо, щоб наші маленькі тернополяни та гості міста також знали історію Тернополя, походження назв вулиць, пам’ятних знаків. На жаль, під час подій Другої світової війни Тернопіль був повністю зруйнований і більшість історичних споруд втрачено. Дуже шкода, що сьогодні у Тернополі залишилося мало міщан, які жили у той історичний час і можуть розповісти правдиву історію, – розповідає Сергій Надал. – Але Тернопіль відновися, і ми б дуже хотіли, щоб юне покоління тернополян та усі, хто відвідує наше місто, знали його історію. Щоб ідучи вулицею, розуміли її назву, символи та пам’ятні знаки. Розмальовка цікава тим, що малюючи, ви будете ознайомлюватись з історією нашого міста. Сподіваюся, книга буде добрим початком в цілому циклі нових розмальовок та презентацій про історію нашого міста». Для гостей міста така розмальовка стане чудовим подарунком на згадку і своєрідним путівником найцікавішими місцями Тернополя. Книга показує Тернопіль різним, але завжди особливим і затишним. Під час презентації усі присутні мали змогу також взяти участь у квесті «Тернопіль – символи сучасності та минувшини», переможці якого отримали розмальовки. Учасники події долучилися й до благодійної місії, придбавши книгу-розмальовку, кошти від продажу якої спрямовано на потреби медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри».