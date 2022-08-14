Хмельницька інді співачка запрошує на благодійний концерт

Kate Soul - молода інді співачка з м. Хмельницького, яка пише та виконує свої авторські пісні, неймовірно чуттєві та атмосферні. Сенси, глибина і мелодійність - так можна описати музику Каті. Нещодавно вона випустила альбом під назвою «Серце Героя», основною піснею в якому і є власне пісня про наших захисників і захисниць, волонтерів, медиків і рятувальників, і всіх всіх, хто чинить опір рашизму на фронті та в тилу.

В липні Kate Soul організувала сольний концерт у Хмельницькому на підтримку ЗСУ, на якому було зібрано кошти на придбання авто нашим захисникам разом з ГО Мистецька Сотня «Гайдамаки», які регулярно їздять на Схід ще з 2014 року. Наразі авто вже у медиків на фронті. Після чого вирішила зробити невеличкий тур містами України з тією ж метою, підтримати наших воїнів, і знову доєднатися до збору коштів на авто, потреба в яких виникає регулярно. Приходьте зануритись у неймовірну музичну атмосферу з чудовими текстами та голосом. "Дайте жити без війни", «Серце Героя", "Тільки не пиши мені про війну" - ці пісні це одне із надбань української культури , співачки Kate Soul,які точно увійдуть в історію , як патріотична пісня воєнних часів! І будуть ті пісні переспівувати , ще багато поколінь. Слухати альбом на всіх платформах: https://band.link/HTHkm.Спеціальні гості вечора: Paulti (учасник Голосу країни 12, м.Тернопіль) Олексій Копилов і Артур Ленивенко (м. Харків). Вхід: 150 грн Придбати: https://secure.wayforpay.com/payment/katesoul. Всі зібрані кошти підуть на купівлю авто для ЗСУ. Початок: 19:00. Подія відбудеться в укритті. Na Пошті.