До 30 вересня у Тернополі триває тематичний конкурс «Герої поруч»

У Тернополі триває тематичний конкурс «Герої поруч». Його проводять з метою відзначення героїв сьогодення та вшанування пам’яті справжніх українських оборонців . Відповідно до Положення, учасники, які бажають долучитися до конкурсу, повинні написати коротку, але змістовну історію про сучасного захисника Батьківщини або про історичну особу, яка пов’язана із містом чи Тернопільською громадою, обов’язково додавши їх портрет чи фото. Кінцевий термін подання заявок 30 вересня.

Один учасник може подати не більше двох заявок. Усі, хто братиме участь, будуть мати можливість представити свого героя під час нагородження 14 жовтня. Конкурсні роботи потрібно надавати в електронному вигляді та надсилати на електронну адресу - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .Згодом історії про Героїв, які представлять на конкурсі, будуть відображені на фотовиставці у м. Тернополі, надалі вони стануть основою нових туристичних маршрутів нашою громадою. Усі деталі можна дізнатися у Туристично-інформаційному центрі м. Тернополя (вул. Михайла Грушевського, 2) або за тел. +38 (098) 052 07 20.