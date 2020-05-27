Кращих виконавців з різних регіонів та країн об’єднає фестиваль InStrum Fest, який пройде у Кременці

Фестиваль інструментальної та симфонічної музики InStrum Fest планують провести 18 та 19 липня у Кременці. Він об'єднає найкращих виконавців з різних регіонів та країн.

Раніше захід відбувався у Заліщиках для розвитку та промоції потенціалу Дністровської туристичної перлини, яка була відомим європейським курортом.

Цьогоріч проведення фестивалю запланували у Кременці, який теж має великий культурний і туристичний потенціал. Враховували й той факт, що саме там народився всесвітньо відомий скрипаль та культурний діяч Айзек Стерн, який мав значний вплив на культурне життя багатьох країн світу. Цього літа минає 100 років з дня його народження.

Щоб якомога більше людей долучилися до заходу, InStrum Fest буде доступним в онлайн-форматі.

Під час фестивалю передбачені авторські екскурсії, огляд архітектурних об'єктів, робота з художниками та поетами, вченими та викладачами тощо.