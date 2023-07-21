Запрошуємо до участі у Тернопільському тимчасовому театрі для ВПО

Ми шукаємо аматорів чи професіоналів незалежно від віку, статі тощо серед ВПО у Тернополі. Якщо ви займаєтеся дизайном, хореографією, музикою, любите/вмієте розказувати історії, маєте або хочете здобути досвід на сцені - вам до нас.

Заповнюй анкету: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEJWnJY5_Ph-bPFykhGaQ2z3w-3BZE3mCy7D3swPx5I3u4HA/viewform а після цього ми проведемо інтерв'ю, аби визначити твою роль у театрі. Участь безкоштовна. Відбір триватиме до 30 липня. Проект реалізується ГО "Інститут міської культури" у рамках програми CULTURE HELPS / Культура допомагає, за підтримки Інша освіта, zusa, Європейського Союзу у креативному кластері Nа пошті. Думка команди та партнерів проєкту “Culture Helps/Культура Допомагає” може не збігатися з думкою авторки або авторів та не відображає позицію партнерів проєкту та/або Європейської Комісії.