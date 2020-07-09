Депутати партії «За майбутнє» проти створення об‘єднаного Бучацького району

Політики з сумнівним минулим об’єдналися під теплим крилом олігарха Коломойського та під обнадійливою назвою «За майбутнє» знову рвуться до влади. Обласну групу створили і на Тернопільщині. До неї вже увійшло 11 депутатів обласної ради (список подаємо нижче). Головою обласного осередку став місцевий олігарх та екс-регіонал Іван Чайківський.

Політичний курс формування тернопільські про-коломойські депутати продемонстрували вже під час сесії обласної ради, де розглядали питання територіально-адміністративного поділу Тернопільщини.

Нагадаємо, що згідно затвердженого урядом проекту, Тернопільську область поділено на три нерівноцінних за економічними показниками, кількістю населення та розмірами райони, в той час, як в сусідніх областях утворено по 6 і більше округів. Такий поділ обурив жителів краю. Як наслідок, було прийнято ряд відповідних звернень у органах місцевого самоврядування.

Для того, аби сприяти раціональному формуванню районів на Тернопільщині, депутатом від «Європейської Солідарності» Ігорем Леськівом на розгляд сесії було винесено відповідне звернення до Верховної Ради України.Однак, інтереси громадян цікаві не всім. Звернення підтримали депутати з різних політичних сил, але жодного голосу від групи «За майбутнє».

Список депутатів обласної ради, політична група «За майбутнє», що не підтримали утворення Бучацького району:

За інформацією Думай