На Тернопільщині обурений виборець публічно порвав свій бюлетень

За інформацією від спостерігача ОПОРИ, виборець на дільниці №611064 села Онишківці, отримавши лише два бюлетені, спочатку намагався з ними покинути приміщення для голосування, та коли йому зробили зауваження публічно їх порвав.

ОПОРА повідомляла раніше, що дільнична виборча комісія села Онишківці Кременецького району отримала бюлетені для голосування за кандидатів у депутати до Шумської міської ради та за кандидатів на посаду міського голови іншої дільниці. Таким чином на цій дільниці виборці отримують лише два бюлетені з виборів до Тернопільської обласної та Кременецької районної рад.

Громадянин, який прийшов голосувати на виборчу дільницю села Онишківці, отримав лише два бюлетені. Він висловив своє обурення, вказавши, що прийшов на місцеві вибори громади, але не отримав очікуваних бюлетенів. Спочатку цей чоловік хотів покинути приміщення для голосування разом з отриманими бюлетенями. Спостерігач ОПОРИ зробив зауваження щодо цього і працівник поліції не дозволив виборцю покинути дільницю. Після цього чоловік публічно порвав бюлетені.

Відповідно до статті 212-23 КУпАП пошкодження, приховування, знищення виборцем, учасником референдуму свого виборчого бюлетеня або бюлетеня для голосування на референдумі, або винесення його за межі приміщення для голосування тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.