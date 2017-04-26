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Що чекає трьох тернопільських екс-свободівців?

4db1d18de131502b494ddb364aa832b4В інформаційному просторі продовжують вирувати пристрасті навколо подій під міською радою 24 квітня. Задіяні телебачення, інтернет- медіа, соціальні мережі.

Особливо старається, напевне, головний ідеолог та натхненник цього протистояння Іван Сороколіт. Його сторінка в соціальній мережі Фейсбук буквально кишить гнівними постами, коментарями та відвертими образами в сторону опонентів. Це і не дивує. Іван Леонідович ніколи не вирізнявся холоднокровністю та тверезою головою, за що не раз поплатився, а бувало і по писку получав. Тому цей фейсбучний шабаш спишемо на його весняне загострення процесу метаболізму або на фазу повного місяця. Хто як хоче. Зауважимо лише, що у великій політиці, куди так рветься ще поки місцевий народний обранець, з таким буйним темпераментом  немає що робити. Ну але , як кажуть, прапор «Автомайдану» йому в руки. Значно скромніше у цьому конфлікті ведуть себе його «тушки-побратими» Турський та Навроцький. Ще б пак, адже їх злет, матеріальний достаток, посади пов’язані виключно  з ВО «Свобода». Не дуже то  хочеться, щоб однопартійці почали діставати  їх «скелети з шафи» перед громадою та виборцями. Бо і так, у світлі останніх скандальних публікацій у ЗМІ про таємну нерухомість Навроцького та земельні афери Турського, громадськість Тернополя досить нервово реагує на цих персонажів.  А цікаво, що зараз би  робили  Навроцький з Турським , якби не партійна приналежність? Вангую, що Роман садив би бараболі в селі Токи Підволочиського району, а Ігор  ліниво читав лекції студентам місцевого університету. Тому і залишається їм плекати надію, що їх «побратим-тушка» Іван, який і «заварив цю кашу» та їх підбив, якось «розрулить ситуацію». Бо інакше улюблену фразу наших «героїв» із комедії «Кавказька полонянка»: «Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить-еще лучше! Точно!» доведеться забути. (До речі, відоме тріо із кінофільму читачам нікого не нагадує?)

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На разі ж видається, що внутріпартійний конфлікт,  використовують інші політичні сили з метою послабити рейтинг і вплив  «Свободи» та міського голови не тільки в місті, а й в цілому регіоні. Якщо так- то це тріо використають в ролі «шісток» і потім скажуть  «па-па». Навряд чи якась  серйозна політична сила  захоче після цього мати з ними справу.

Сергій Сергієнко

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