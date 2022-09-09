У Тернополі обікрали харків'янку на значну суму

У шахрайську пастку потрапила пенсіонерка з Харкова, яка наразі проживає у Тернополі. Після спілкування з телефонним незнайомцем з двох банківських карток жінки були викрадені кошти. Загальна сума – понад 40 000 гривень.

За допомогою харків’янка звернулася до співробітників Тернопільського райуправління поліції. Як розповіла, до неї зателефонував незнайомець, який представився працівником однієї із мереж мобільного оператора. Він повідомив, що вишка мобільного зв’язку пошкоджена і номер жінки потрібно перевести на іншу станцію. Для цього попросив продиктувати йому пароль, який прийшов їй у SMS-повідомленні. Потерпіла виконала усі вказівки телефонного незнайомця. Невдовзі номер телефону жінки заблокували, а з двох банківських карток викрали усі кошти. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину. Будьте обережні, коли відповідаєте на дзвінок з незнайомого номеру та завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють. У жодному разі не розголошуйте зміст отриманого вами SMS-повідомлення та інші особисті дані іншим особам. Також не виконуйте на телефоні операцій за вказівками незнайомців. Встановіть ліміт на зняття коштів.