Сергій Надал про підготовку до зими: У Тернополі запускають єдину систему подачі тепла

Щоб підготуватися до зими в умовах війни, у Тернополі працюють над створенням єдиної системи подачі тепла і гарячої води для житлового фонду. Роботи йдуть повним ходом. Завдяки цьому буде об’єднано в єдину мережу котельні, які працюють на газі й на альтернативному паливі. Це дозволить оперативно реагувати на критичні ситуації. Для прикладу, завдяки котельням на альтернативі, у разі відсутності газу, буде можливість подавати тепло з одного мікрорайону в інший. Для цього готуються до запуску ще декілька котелень, які працюватимуть на альтернативному паливі. Навіть у критичній ситуацій, теплом та гарячою водою будуть забезпечені усі медичні заклади та чергові заклади дошкільної освіти.

Утеплення будинків на умовах співфінансування

У Тернополі продовжує діяти Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». Учасники такої програми можуть з меншими витратами суттєво економити на комунальних тарифах, підвищити комфорт та умови проживання у будинку. Й найголовніше зменшити об’єми використання теплоенергії. Відповідно до умов програми, роботи з утеплення житлових будинків виконуються на умовах співфінансування, де 70% вартості робіт оплачує Фонд, 10% виділяється з бюджету Тернопільської громади, а всього 20% – сплачують мешканці будинку. Фонд енергоефективності гарантує фінансування таких проєктів у цьому році.

Ремонт та заміна електрообладнання у будинках

Міська рада Тернополя також спрямувала кошти на ремонт електрощитових, на заміну електрокабелів та електрообладнання у багатоквартирних будинках у співвідношенні 50% на 50%. Відтак, управителі будинку - ЖЕКи та ОСББ для здійснення даних робіт зможуть отримати співфінансування у міської ради у розмірі 50% на 50%.

Прогнозується, що цієї зими мешканці будуть максимально використовувати електричні прилади для обігріву приміщень. Це створює небезпеку замикань, плавлення проводки, виникнення пожеж. Особливо у старих будинках. Тому міська влада закликає всі ОСББ та ЖЕКи міста, за половину вартості, відремонтувати електрощитові, замінити електрокабелі та електрообладнання.