Як посада поміняла Чортківського міського голову

Восени 2015 року на виборах міського голови Чорткова перемогу отримав молодий, амбітний політик, чинний сільський голова села Біла Чортківського району Володимир Шматько. І хоч представляв він на виборах маловідому широкому загалу партію «Сила людей», проте в краї пан Шматько був особою впізнаваною.

Адже, будучи сільським головою, пішов служити в АТО, чим здобув неабиякий авторитет серед краян. Хоч і був наш герой любителем полунички і не соромився відвертих фото (всі ми не без гріха), але людиною Володимир Петрович був непоганою, умів вислухати і намагався вирішувати проблеми людей. Тож чортківчани з надією та позитивом сприйняли його перемогу на виборах. Проте, як у нас в державі водиться, люди вкотре помилились. Бо, як тільки пан Шматько всівся в мерське крісло-одразу зловив «зіркову хворобу». Так, буквально через декілька днів після своєї «інавгурації», Шматько закерував не платити за відновлення теплопостачання міського Палацу Школяра, бо вважав, що борги за опалення нехай повертає старий мер. А в цей час діти, які відвідували різноманітні творчі гуртки, мерзли в холодних приміщеннях і, як наслідок, почали масово хворіти. І лише тиск батьків зрушив з місця вирішення цього питання. Та й взагалі, в поведінці та спілкуванні з оточуючими у новоспеченого мера почали з’являтися нотки зверхності та пихи, які інколи переростали у відверті грубощі і лайку.

Яскравим прикладом цього стали події під час футбольного матчу двох місцевих команд в червні 2017 року, про які писали ЗМІ. Глядачі та учасники матчу були просто шоковані поведінкою Шматька, який, таке враження, нещодавно з гір спустився, а не вибори виграв. А ще чого лишень варта відверті публічні міркування Володимира Петровича про те , як він не сприймає жінок керівників. Ну немає, на думку цього мена-метросексуала, серед слабкої половини людства достойних і все тут. Висновок напрошується один: або в Чортківській мерії сильні протяги, або пан Шматько щось приймає. Нічого, скоро взнаємо…

Для підтвердження своєї «статусності та ваги» пан Шматько прикупив собі за кошти чортківської громади новенького службового позашляховика «Хьюндай Туксон» за 750 тис. гривень. (Вочевидь не було більше куди в місті кошти діти, як на авто, щоб возити одне місце). При цьому сама закупівля була проведена з жорстким порушенням чинного законодавства, що і виявили у своєму розслідуванні представники Центру громадського моніторингу і дослідження. (На жаль, правоохоронні органи досі не відреагували на ці порушення). Але недовго тішився пан мер новою «тачілою». В жовтні вже її розгаратав і навіть року не проїздивши. Вочевидь, вищі сили дають людині зрозуміти, що то трохи за жирно і вести треба себе скромніше. Хоча як каже народна мудрість: апетит приходить під час їжі. І якщо так буде продовжуватись- то чортківчан чекають важкі часи.

Далі буде…