Деякі «особливості» керування Чортківського міського голови, або бізнес «по-шматьківськи»

Продовжуємо знайомити наших читачів із «діяльністю» Чортківського міського голови Володимира Шматька. Приємно, що наша перша публікація «Як посада поміняла Чортківського міського голову», викликала резонанс і жваве обговорення серед чортківчан.

Тому для «поціновувачів таланту» пана Шматька ми публікуємо декілька нових цікавих фактів із його «мерської творчості».

Отож, зручно умостившись восени 2015 року на «трон» керманича міста Чорткова, з плином часу та увійшовши у смак, задумав наш «герой» облаштувати в місті таку собі підконтрольну бізнесово-політичну вотчину. Так би мовити, щоб усі боялись та не насміхались. А як у нас в країні прийнято в таких випадках? Правильно, першими починають «трусити» бізнес. Тому, протягнувши в лютому 2017 року через сесію Чортківської міської ради рішення про створення муніципальної поліції, як структурного підрозділу міської ради, Шматько відправив своїх вірних опричників на боротьбу з чортківськими підприємцями. При цьому, одіті в чорну уніформу з написом «ПОЛІЦІЯ» ( що само по собі вже мало спонукати «іти на контакт» представників бізнесу), перевіряючі не мали жодних юридичних повноважень, адже положення про муніципальну поліцію було прийняте лише в жовтні 2017 року. Тобто 8 (вісім!!!) місяців «орли» пана Шматька ходили і, як справжні шахраї, «грузили» і «розводили» підприємців. Більше того, пан мер надав своїм поліцаям повноваження фіскальних органів !!!, коли підприємців перевіряли на предмет сплати акцизу і знімали залишки з касових апаратів, що мають право робити тільки податкові органи. Вочевидь міському очільнику «до лампочки» норми чинного законодавства, або ж він і його підлеглі ці закони просто не читають. Така вакханалія продовжувалася в місті, допоки підприємці не збунтувались і не почали активно протестувати і писати скарги у різні інстанції. Пан Шматько «дав задню», але, знаючи його характер, образу затаїв. Мовляв, пацани, це ще не кінець. А пояснення мера, що такими перевірками хотів збільшити поступлення в міський бюджет, взагалі не витримують жодної критики. ( Між іншим, авторитетні лікарі у своїх наукових працях стверджують, що така поведінка характерна для людей, яких в дитинстві часто ображали однолітки і які не змогли себе реалізувати в юному віці). Ще один епізод із «бурхливої» роботи міського голови стосується діяльності комунального підприємства «Чортківський комунальний ринок». Так, напередодні місцевих виборів і на початку своєї каденції Шматько відкрито заявляв, що це комунальне підприємство не потрібне, це тягар для міста і його необхідно терміново ліквідувати. Проте пройшло декілька місяців і «терміновість» раптом кудись зникла, а тягар випарувався . Більше того, підприємство не тільки не ліквідували, а навпаки- розширили його штат до шести працівників. Як так? Що помінялось в голові мера? Очевидно, що хтось мудрий підказав: навіщо знищувати корову, яка може давати молочко для власного споживання, а не тільки загальногромадського. До речі, цікавим є той факт, що керівником даного комунального підприємства є Бойко Роман Іванович, мама якого Бойко Надія Іванівна очолює фінансовий відділ …Чортківської міської ради. Совпадєніє? З неперевірених джерел нам стало відомо, що сім’я Бойко має родинне відношення до пана Шматька. Як бачимо, мер активно впроваджує в роботі свого відомства сімейний підряд. Тому і не дав «згинути» Чортківському комунальному ринку. І це не дивлячись на те, що витрати на заробітну плату працівників КП і його утримання в 2017 році склали 60 % доходу підприємства, що в грошовому еквіваленті становить близько 400 тис. гривень. Впевнений, що ці кошти доцільніше було б використати на потреби громади, а з функціями підприємства, такими, як прибирання території ринку та збір коштів з торгуючих, з легкістю би впорались, наприклад, працівники КП «Чортківський дім» та КП «Чортківський комбінат комунальних підприємств».

Що ж, ми продовжуємо пильно стежити за «бізнесово-політичною діяльністю» «князька чортківського розливу». Інші цікаві факти читайте в наступних публікаціях…

Сергій Сергієнко