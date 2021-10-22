Серед найкращих на чемпіонаті світу зі спортивної тернопільська гімнастка Анастасія Бачинська

Вчора у японському місті Кітакюсю пройшов фінал жіночого багатоборства в рамках чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.
Дебютанткою та фіналісткою цьогорічних змагань світової першості стала тернополянка Анастасія Бачинська.
У фіналі жіночого багатоборства 18-річна гімнастка вдало виконала свою програму в опорному стрибку, на різновисоких брусах, колоді та у вільних вправах, і, за підсумками балів в особистому багатоборстві, посіла почесне десяте місце чемпіонату світу.
Найкращий результат показала Анастасія у вправах на колоді, отримавши 12.800 балів та ставши сьомою у світі в цьому виді.
Уже найближчими днями Анастасія Бачинська позмагається за перемогу у фіналі з вільних вправ.