Тернопільська боксерка Каріне Айрапетян здобула бронзу на міжнародному турнірі у Польщі

З 6-го по 10-те вересня у Глівіце, що в Польщі, відбувся XVII Міжнародний чемпіонат з боксу серед жінок. У складі збірної команди України Тернопіль представляла вихованка КДЮСШ з греко-римської боротьби відділення боксу та боксерського клубу "Шкіряна рукавичка", представниця ШВСМ, Каріне Айрапетян.

На чемпіонаті боксерка здобула бронзову медаль. Підготовку до змагань дівчина розпочала у Тернополі, каже тренер спортсменки Руслан Фірман. – Ми постійно працюємо та готуємося тут, у Тернополі. Перед чемпіонатом Каріне поїхала на навчально-тренувальні збори у Тисовці. Там впродовж тижня вони тренувалися і звідти вже поїхали у Глівіце,– розповідає Руслан Фірман. У цих змаганнях спортсменка бере участь вперше. На виході у фінал тернополянка у рівному поєдинку поступилася спортсменці з Польщі. Цей чемпіонат з боксу серед жінок є одним з етапів підготовки до Чемпіонату світу серед молоді який відбудеться в листопаді в Іспанії. Тож зараз спортсменка готується до нього. – Каріне непогано провела поєдинки на цьому чемпіонаті. В принципі, вона показала непоганий рівень підготовки до Чемпіонату світу. Зараз у нас ще є час для контрольного підготовчого періоду, щоб до початку цих змагань вийти на пік форми,– говорить Руслан Фірман.– Розраховуємо на медаль, а там – життя покаже. До слова, за результатами двобоїв Міжнародного чемпіонату з боксу серед жінок, українська збірна здобула перше загальнокомандне місце. Боксерки завоювали 9 медалей, серед яких 4 золоті, 1 срібна та 4 бронзові. Джерело: Тернополяни