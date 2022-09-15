Кременецькі спортсмени стали переможцями та призерами чемпіонатів України із санного спорту на санкороликах у різних вікових групах

Цілий ряд змагань всеукраїнського рівня приймав з 06 до 10 вересня 2022 року Кременець, що на Тернопільщині. Впродовж цих днів на санній трасі відбувались чемпіонат України із санного спорту на санкороликах, чемпіонат України із санного спорту на санкороликах серед молоді U-23 та чемпіонат України із санного спорту на санкороликах серед юніорів та юніорок.

На усіх цих турнірах успішно виступили учні Тернопільської обласної ДЮСШ із зимових видів спорту, - йдеться на сторінці школи у соцмережах. Так, у змаганнях серед молоді Вікторія Коваль зайняла третє місце в одномісних санях. Серед юніорів та юніорок в одномісних санях Наташа Хитренко виборола срібну нагороду, а Антон Шевчук - «бронзову». У командних змаганнях серед юніорів чемпіонами стала команда в складі Максима Панчука, Антона Шевчука та випускниці школи, учасниці Олімпійських ігор 2022, учениці ТО ШВСМ Юліани Туницької. Третє місце зайняла команда в складі Вадима Шведа, Олександра Твердохліба та Наташі Хитренко. До речі, Юліанна Туницька здобула на цих змаганнях три золоті нагороди у трьох вікових категоріях: серед дорослих, серед спортсменів віком до 23 років та серед юніорок. Додамо, що тренуються кременецькі чемпіони та призери під керівництвом Світлани Кравчук, а також тренерів Василя Казмірука та Надії Казмірук.