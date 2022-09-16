Тернопільська веслувальниця Іванна Дяченко здобула вісім нагород різного гатунку на чемпіонаті України

Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное, який з 8 до 12 вересня відбувався на водоймі Осташівського ставу у місті Умань на Черкащині, приніс вихованці Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, студентці Західноукраїнського Національного університету Іванці Дяченко вісім нагород, з яких 5 золотих, 1 срібна та 2 бронзові .

Цей чемпіонат став єдиним відбірковим стартом до національної команди, яка зможе здійснювати підготовку до наступного спортивного сезону, що стане головним у здобутті ліцензій на участь у літній Олімпіаді 2024 року у Парижі. Золоті нагороди Іванка Дяченко здобула в байдарці-одиночці та жіночій четвірці на дистанціях 200 та 500 метрів. Ще одне «золото» на рахунку нашої спортсменки у змішаному екіпажі байдарки-четвірки на 200 метрівці. Срібна медаль Іванці дісталася у змішаному екіпажі байдарки-четвірки на 500 метрівці, а дві бронзові нагороди наша землячка здобула у змішаному екіпажі байдарки-двійки на 200- та 500-метровій дистанціях. Додамо, що минулого тижня Іванка Дяченко повернулася з угорського міста Сегед, де на чемпіонаті світу серед молоді до 23 років посіла восьме місце у байдарці-одиночці на 200-метровій дистанції. Наступним стартом цього року для нашої веслувальниці стане чемпіонат світу серед студентів, який з 18 до 20 вересня триватиме у польському місті Бидгощ. Тренують спортсменку Анжела Дяченко та Володимир Гикавий.