Тернопільські волейболістки із «Галичанки-ЗУНУ» стали бронзовими призерками Всеукраїнського турніру пам’яті Сергія Юрія

Суспільство Чоловіка обдурили на продажі дитячого одягу Чоловік звернувся до поліцейських й розповів, що невідома ошукала його на 48 000 гривень. Він пояснив, що... Більше ...

Суспільство Субсидії перерахують автоматично Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій затвердженого Постановою КМУ від 21.10.1995... Більше ...

Новини читачів Працівники бібліотеки просять приносити майбутні лоти Дорогі маленькі і дорослі тернополяни, гості міста! З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек працівники та... Більше ...

Суспільство Як навчитися економити у власній оселі У Тернополі триває підготовка до опалювального сезону. Осінньо-зимовий період відзначається високим рівнем... Більше ...

Суспільство За скільки продали Кобиловолоцький спиртзавод 19 вересня відбувся перший приватизаційний онлайн-аукціон з початку повномасштабного вторгнення, на якому... Більше ...

Суспільство Якими методами обдурюють жінок у нашому краї? 27000 за звільнення доньки з поліції та 15000 за захист банківської картки віддали жінки шахраям. Одна із... Більше ...

Суспільство Упіймали судимого чоловіка з підробними документами Правоохоронці виявили випадки використання водійських посвідчень з ознаками підробки – у Тернополі та... Більше ...

Суспільство У школах Тернополя встановлюють тривожні кнопки До п’яти хвилин – час необхідний наряду поліції для прибуття на місце події після спрацювання тривожної... Більше ...