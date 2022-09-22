Результати 6-го туру Вищої ліги Тернопільської області

17-18 вересня, відбулося два матчі шостого туру чемпіонату Тернопільської області у вищій лізі. Пропонуємо до Вашої уваги їхні результати
ФА "Тернопіль" – ФК "Трибухівці" – 0:1 (0:1)
17 вересня. Тернопіль. Футбольне поле №1. 120 гл. +15 град.
Арбітр – Андрій Гах (Тернопіль), асистенти – Юрій Королюк (В. Глибочок), Роман Островський (Тернопіль).
Спостерігач арбітражу: Іван Будівський (Теребовля).
ФА "Тернопіль": Войнарський, Цозац (Бугера, 46), Ціх, Якубовський, Бобко (Паращак, 54), Царюк, Шейко (Кіт, 65), Співак (Духніч, 85), Божко-к, Крамарчук, В. Кикіш.
ФК "Трибухівці": Сорочук-к, Грицак, Ю. Крушельницький, Богачук (Скавуляк, 54), Басістий (Калашніков, 65), Пшеничний (Гнитка, 65), А. Гаврилюк (В. Грабчак, 59), Ковдрин (Щербаков, 43), Михальський (Керницький, 46), Слободян (Коновал, 56), Солонинка.
Гол: Арсен Коновал (60)
Попереджені: немає.
"Медобори" (Зелене) – "Поділля" (Васильківці) – 3:0 (0:0)
18 вересня. Зелене. Сільський стадіон. 80 гл. +8 град.
Арбітр – Віталій Буняк (Бережани), асистенти – Денис Кіцкай (Бучач), Сергій Харчук (Тернопіль).
Спостерігач арбітражу: Василь Заторський (Тернопіль).
"Медобори": Шеремета, С. Клекот, Бойчук, Данилюк, Заставецький (Музичук, 55), Кондзьолка-к, Мельник, Полянчук, Сакович, Томич (Янішевський, 90), Войцещук (Козовик, 85).
"Поділля": Перейма, Іванців-к, Мартитнюк, Дубчак, Вітерук, Гришак, Зубик, Гриб, Чеснік, Грінько, Чемерейко (Чорний, 55).
Голи: Олександр Томич (78), Олександр Музичук (84), Сергій Полянчук (89).
Попереджений: М. Мельник (70).
"Агрон" (В. Гаї) – "Нива" (Теребовля) – матч відбудеться 21 вересня