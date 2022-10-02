Тернопільські веслувальники завоювали п’ять золотих та три срібні медалі

ХХХVІІІ Всеукраїнська регата з веслування на байдарках і каное, яка пройшла у місті Ковелі, зібрала понад 370 учасників з 12 регіонів України. Тернопільщину на цих змаганнях представляли вихованці КДЮСШ з водних видів спорту Тернопільської міської ради та обласної школи вищої спортивної майстерності . Єгор Гнатюк у байдарці-одиночці здобув дві золоті нагороди на 200-метровій дистанції та перегонах на відстань 1 км серед юнаків 2010-2011 років народження.

Юлія Юзюк у байдарці-одиночці виборола золото на 1-кілометровій дистанції та срібло на 200-метрівці серед дівчат 2010-2011 років народження. Соломія Сосновська фінішувала першою на дистанції 2000 метрів та другою на 200-метрівці у байдарці-одиночці серед дівчат 2008-2009 років народження.Дарія Довбня завоювала перемогу на дистанції 3000 метрів та фінішувала другою на 200-метрівці також у одномісній байдарці. Готували спортсменів до змагань тренери Анастасія та Володимир Гикаві та Валентина Кудрявцева. На цьому випробовування у веслувальників у цьому році ще не завершуються. З 10 до 14 жовтня у місті Умань пройде чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед молоді до 23 років, юніорів та юнаків старшої вікової групи.