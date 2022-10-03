У Тернополі визначились переможці Відкритого чемпіонату міста з легкої атлетики

Відкритий чемпіонат міста Тернополя з легкої атлетики відбувся 30 вересня на міському стадіоні ім. Романа Шухевича. Участь у змаганнях взяло 240 легкоатлетів з 11-ти команд ДЮСШ області та двох команд з Озернянської та Великогаївської громад, які змагались в трьох вікових групах: 2005-2007, 2008-2009, 2010 роки народження та молодші. Як повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області, після літніх канікул юні спортсмени з великим ентузіазмом вийшли на доріжки та сектори стадіону, щоб продемонструвати свою майстерність, і деякі з них показали вже досить високі результати, які засвідчили високий потенціал в майбутньому стати висококласними легкоатлетами. Серед молодшої вікової групи 2010 р.н. і молодших переможцями у видах програми змагань стали:

- в бігу на 100 м - Цимбалістий Артем (ОДЮСШ), Овод Єва (ОДЮСШ з літніх видів спорту);

- в бігу на 400 м - Загородній Назар (Бережани), Цвігун Юля (Зборів);

- в штовханні ядра - Шмуляєв Макар (ОДЮСШ), Ярема Марія-Софія (Бучач);

- в спортивній ходьбі на 1000 та 2000 м - Захарчук Аліна та Перегінець Олександр (Бережани).

Серед вікової групи 2008-2009 р.н. перемогу здобули:

- в бігу на 100 м - Василик Вероніка (ОДЮСШ), Лука Владислав (ОДЮСШ з літніх видів спорту);

- в бігу на 800 м - Тесленкова Мар’яна (ОДЮСШ), Соляник Анатолій (Зборів);

- в стрибках в довжину - Стефанів Арсен (Бережани), Бойкова Вікторія (Гусятин);

- в стрибках в висоту - Кармелюк Матвій (Тернопіль);

- в штовханні ядра - Лойко Анастасія (ОДЮСШ), Галюлько Андрій (Бучач);

- в спортивній ходьбі - 2000 м Ронталюк Софія (ОДЮСШ), Мартинюк Володимир (ОДЮСШ з літніх видів спорту);

Серед вікової групи 2005-2007 р.н. переможцями та призерами були:

- в бігу на 100 м - Чижевська Вероніка, Наконечний Юрій (ОДЮСШ з літніх видів спорту);

- в бігу на 1500 м - Правецька Ольга (ОДЮСШ), Шляпський Максим (Заліщики);

- в стрибках в довжину - Ільєнко Єлизавета (Інваспорт), Карпюк Дмитро (Шумськ);

- в стрибках в висоту - Ільєнко Єлизавета (Інваспорт);

- в штовханні ядра - Бучинська Наталя (Бучач), Лаврик Максим (ОДЮСШ з літніх видів спорту).

Федерація легкої атлетики бажає молодим легкоатлетам успіхів в подальших стартах як на обласних, так і нам Всеукраїнських змаганнях та чемпіонатах України.