У Тернополі провели спортивно-оздоровчий захід «Тато, мама, я – спортивна сім’я»

Фізкультурно-оздоровчий захід «Тато, мама, я – спортивна сім’я» 9 жовтня відбувся на спортивних майданчиках ГУНП у Тернопільській області. Організаторами спортивного свята виступили Тернопільська ОО ФСТ «Динамо» України спільно з Тернопільською обласною військовою адміністрацією, Тернопільським обласним Центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та місцевим осередком ГО НОК України в Тернопільській області.

Захід було приурочено Дню відкритих дверей у ТОО ФСТ «Динамо» України. Проводились ці веселі та активні спортивні змагання з метою популяризації здорового способу життя в колі сім’ї та родини. Зокрема, привернення уваги громадськості до занять оздоровчою фізкультурою, спонукання батьків на особистому прикладі заохочувати дітей до систематичних занять спортом. Учасниками цих спортивних випробувань стали представники восьми сімей рятувальників та правоохоронців. Діти та дорослі брали участь у естафетах, грали у розвиваючі ігри та виконували інші вправи, що розвивають спортивні навички, сприяють концентрації уваги та мислення. В результаті усі учасники отримали заохочувальні призи, а переможці – дипломи, пам’ятні медалі та кубки. Гостями дійства стали директор ТОО ФСТ «Динамо» України Володимир Небесний, в.о. директора Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Віталій Квасневський, стипендіат НОК України Олександр Хома. На завершення і діти і дорослі ознайомилися з експозицією музею пожежно-рятувальної справи Тернопільщини, оглянули кімнати мінної та пожежної безпеки. Спортивно-оздоровчий захід «Тато, мама, я – спортивна сім’я» проводився також в рамках Європейського тижня спорту та проєкту BEACTIVE, що впроваджує НОК України. Головною його метою є спонукати людей до здорового способу життя – бути активними BEACTIVE не лише впродовж тижня, але й залишатися такими протягом усього життя.