Тернополяни повернулись з медалями з Кубка світу з Таеквон-До, що відбувся в Словенії

У місті Копер (Республіка Словенія) пройшов VIII Кубок світу з Таеквон-До. За медалі змагались 1300 спортсменів з 52 країн світу. Національна збірна України з Таеквон-До надзвичайно успішно виступила на цьому турнірі .

Українська команда, яку представляло понад сто спортсменів, зайняла перше місце серед 123 команд-учасниць та посіла друге загальнокомандне місце серед 52 країн. У складі нашої збірної змагались тернопільські спортсмени Олександр Катернюк та Едуард Катернюк. Серед учасників вікової групи 18-35 років, ІІ дан, Олександр Катернюк завоював третє місце у розділі туль. Зауважимо, що в тулях оцінюються три параметри: техніка, сила та ритм. У цій же віковій групі у ваговій категорії до 63 кг, 4-1 куп, Едуард Катернюк посів друге місце у спецтехніці та став бронзовим призером у спарингу. Спортсмени представляють обласний осередок Всеукраїнського Союзу Таеквон-До України.