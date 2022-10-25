Тернополянин Назар Покойовий став чемпіоном України з велоспорту на шосе

На Львівщині відбувся чемпіонат України з велоспорту на шосе. Учасниками змагань стало близько сотні спортсменів з різних регіонів нашої держави. Проходили перегони у Трускавці. Найкращих визначали серед спортсменів до 23 років та дорослих.

Змагання стартували з індивідуальної гонки на час на дистанції 25 км. Далі чоловіки виступали у груповій гонці на 150 км – це 5 кіл. Жінки змагались у груповій гонці на дистанції 120 км (4 кола). Чемпіоном України в групових перегонах в категорії U-23 став представник обласної ШВСМ, студент ЗУНУ Назар Покойовий. Спортсмен тренується під керівництвом заслуженого тренера України Володимира Павелка.