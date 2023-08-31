У одній із шкіл Тернополя з'явився цікавий кабінет фізики

Нещодавно у Тернопільській спеціалізованій школі №7 з поглибленим вивченням іноземних мов для учнів середніх та старших класів у кабінеті фізики оновили обладнання. Метою проекту «У світі цікавої фізики» було зацікавити школярів до самостійного проведення різноманітних фізичних експериментів на сучасному обладнання під час уроків.

В рамках реалізації проекту придбано сучасне фізичне обладнання, а саме: електрофорна машина, дозиметр, світлофільтри, манометр рідинний, електрична машина, демонстраційний блок живлення, реостати, амперметри, динамометри та інше, що дасть можливість школярам проводити різноманітні фізичні дослідження та експерименти під час виконання лабораторних робіт та засвоєння шкільного матеріалу. Проєкт також сприяє підтримці інтересу учнів до вивчення фізики, розвитку соціальної компетентності та робить освітнє середовище кабінету привабливим і комфортним. До слова, у 30 навчальних закладах міста учнівські ініціативи вже реалізовано. Ознайомитися з проектами можна за посиланням.