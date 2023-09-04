Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому директору приватного підприємства у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), а також у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). З

а даними слідства, одна з компаній уклала з приватним підприємством договір про зберігання зерна ріпаку для подальшого перероблення на ріпакову олію. Директор ПП без погодження з власником реалізував понад 902 т чужої ріпакової олії вартістю понад 17,5 млн грн, яка зберігалася у складських приміщеннях підприємства у м. Ланівці та доставив її покупцеві у Республіці Польща. Частину незаконно отриманих за ріпакову олію грошових коштів підозрюваний легалізував, конвертувавши їх у понад 3,5 млн грн. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 1,9 млн грн. Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.