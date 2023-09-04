Уражені атмосфера, вода та земля: збитки для довкілля і далі зростають

Спалені ліси, поля, знищені рослини, загиблі тварини та всіяні мінами ґрунти — тему шкоди для довкілля ще від початку повномасштабної російської агресії активно підіймають екологи України та світу. Нещодавно Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомив, що за рік сума збитків довкіллю зросла у 5 разів. Якщо у серпні 2022 йшлось про 395 млрд гривень, у грудні 2022 — майже 1,5 трлн гривень, то вже у серпні 2023 — збитки довкіллю сягнули 2 трлн гривень. Повна ж сума завданих збитків буде відома лише після деокупації всієї території. Детальніше про підрахунки екологів у матеріалі Центру громадського моніторингу та контролю.

Навмисно підпалюють мінні поля

Держекоінспекція підраховує збитки, які спричиняє вторгнення РФ атмосфері, воді та землі. Так, наприклад, понад 65 тисяч гектарів були охоплені лісовими пожежами з початку повномасштабної війни. Для порівняння — це більше за площу Праги або Варшави. Окрім цього, у мережі нещодавно з'явилась інформація, що окупанти навмисно підалюють ліси, щоби виявити позиції наших захисників. А ще іноземні ЗМІ повідомляють, що російські військові, аби зупинити контрнаступ, підпалюють мінні поля. Втім охоплені вогнем ліси та степи, далеко не все, що впливає на екологію. За підрахунками, експертів, внаслідок російських обстрілів нафтобаз та АЗС згоріло понад 710 тисяч тонн нафтопродуктів, а це спричинило забруднення повітря небезпечними речовинами. Крім того, горіння нафтопродуктів принесло Україні збитків на 51 млрд гривень.

Міни у морі та ґрунті

На початку літа росіяни підірвали Каховську ГЕС. За даними Міндовкілля, Україна втратила 18 мільярдів кубічних метрів води. А такого обсягу води було б достатньо, щоб 2 дні поїти все населення Землі. Через терористичні дії ворога у Чорному морі загинули близько 1000 дельфінів. А один із найстаріших заповідників України — Чорноморський біосферний заповідник — забруднили пальне та уламки ракет. Але у морі є ще один вид смертельної небезпеки, який загрожує тваринам і людям. За даними начальниці пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, з початку 2023 року в акваторії Чорного моря Одеської та Миколаївської областей зафіксували детонування 32 мін. Що ж до землі, то нині 30% території України заміновано, а це прирівнюють до площі двох Австрій. Вибухонебезпечні предмети, а ще залишки зруйнованих будівель вкривають український ґрунт, а отруйні речовини проникають в нього.

Росія відповідатиме за злочини

В Україні активно документують злочини росіян проти природи, аби ворог відповів за скоєне. Нещодавно у Офісі Президента заявили, що уже зафіксовано майже 2,5 тисячі випадків завдання шкоди довкіллю, і Офіс Генерального прокурора проводить розслідування за майже 200 фактами екологічних воєнних злочинів.