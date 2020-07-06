На Шумщині від ураження струмом загинув молодий чоловік

На Шумщині під час монтування свердловини водопостачання загинув 32-річний житель одного із сіл району.

Чоловік працював з металевим підйомником на господарстві своєї матері, а згодом вона побачила бездиханне тіло сина.

Жінка викликала швидку та поліцію, але медики лише констатували смерть.

При попередньому огляді на руках загиблого експерт виявив опіки. Чоловік працював з металевим підйомником для монтажу труб. Використовував у роботі електролебідку, підключену до електроживлення. Одна з причин смерті – ураження струмом в 220 Вольт.