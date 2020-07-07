Минулої доби на Тернопільщині вщент згоріло два автомобіля

За минулу добу рятувальники ліквідували 5 пожеж, з них дві пожежі – господарських будівель, дві – автомобілів та тюків з соломою.

6 липня о 14:33 в місті Хоростків Гусятинського району загорілась господарська будівля. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 30 м.кв. та пошкоджено стіни будівлі на площі 30 м.кв. Причину виникнення пожежі встановлюють.

Ще одна пожежа господарської будівлі виникла 7 липня о 00:36 в селі Торське Заліщицького району. Внаслідок пожежі знищено перекриття будівлі на площі 20 м.кв., сухі грубі корми, вікно, пошкоджено перекриття будівлі на площі 20 м.кв. Причину виникнення пожежі встановлюють.

О 00:41 в селі Вишгородок Лановецького району загорівся автомобіль Daewoo Sens. Вогонь знищив авто.

А о 00:55 в селі Петриків Тернопільського району виникла пожежа автомобіля ВАЗ 2111. Авто повністю згоріло.

О 05:46 в селі Поділля Підволочиського району виникла пожежа тюків з соломою на території приватного домогосподарства. Вогнем знищено тюки з соломою на площі 15 м. кв.та ще 10 тюків з соломою пошкоджено.