Триває набір на навчальний курс “Основи програмування на С++”

Депутатка викинула гроші через паркан, а чиновник назвав хабар — “допомогою ЗСУ”: як українські антикорупційні органи ловлять хабарників Успішна боротьба з корупцією — одна зі складових вступу України до Євросоюзу та НАТО. Про це, зокрема, йшлося на Вільнюському саміті Альянсу 11 та 12 липня. І поки експерти підбивають підсумки...

НАБУ знову взялося за тернополян НАБУ затримало народну депутатку Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік. Про це повідомляє Telegram-канал “Тернополяни”. “А ось і головна героїня сьогоднішніх затримань –...

НАЗК зводять наклепи на міського голову Тернополя У 2022 році міський голова Тернополя Сергій Надал не отримував і взагалі не звертався із заявами про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на...

ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі Дорожньо-транспортна пригода за участю народного депутата України від партії «Слуга народу» і по сумісництву керівника Тернопільської парторганізації трапилася на трасі «Тернопіль – Львів –...