Триває набір на навчальний курс “Основи програмування на С++”

Сьогодні однією з найпопулярніших мов програмування, яка широко використовується для розробки програмного забезпечення є С++. З її допомогою створюють операційні системи, різноманітні прикладні програми, драйвери пристроїв, ігри тощо. Вимоги до учасників: Вік: 14+, діючий квиток користувача бібліотеки, попередня реєстрація до 29 вересня, кількість учасників у групі обмежена та становить 9 осіб. Перше заняття відбудеться 1 жовтня о 15 годині. Для того, аби зареєструватися на курс, телефонуйте за номером +38 (068) 912-16-68