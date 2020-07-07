Тернопільщину продовжують рятувати від підтоплення

Ліквідація наслідків підтоплень на території нашої області триває.

Станом на 20 годину 6 липня у Монастирському районі в одному населеному пункті залишались підтопленими 4 присадибних ділянки (було 265), затоплено 2 підвали (було 62), 8 колодязів (було 179) та 10 га сільгоспугідь (було 944), повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області на своїй сторінці у Фейсбук.

Силами рятувальників протягом минулої доби відкачано 90 м куб. води (з початку робіт – 10044), з 1 колодязя (з початку робіт - 171), 1 підвалу (з початку робіт - 60) та 3 присадибних ділянок (з початку робіт – 115), підвезено 5 тонн питної води (з початку робіт – 31,3 тонни).