На Тернопільщині смертельна аварія

dtpppПорушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть, розслідують працівники поліції. Аварія трапилася 2 жовтня близько 18:30 в селі Воробіївка Озернянської територіальної громади.
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на автодорозі Великий Глибочок-Цебрів водій автомобіля "ВАЗ-2105" не впорався із керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. У результаті аварії 45-річний кермувальник від отриманих травм загинув на місці події.

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