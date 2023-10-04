Правоохоронці розшукують молоду крадійку (відео)

zlodiykaaaСпівробітники Тернопільського райуправління поліції встановлюють особу жінки, яка викрала товар з магазину одягу в торгово-розважальному центрі, що на вулиці Текстильна 28Ч. Камера відеоспостереження зафіксувала момент вчинення протиправного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, телефонуйте за номерами в Тернополі 27-11-70, 093-132-77-29 або на лінію «102». Відео

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