Правоохоронці розшукують молоду крадійку (відео)

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Суспільство
05-10-2023
Четвертого жовтня рятувальниками у селі Піщатинці Борсуківської територіальної громади Кременецького...
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Суспільство
05-10-2023
Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, 12...
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Культура
05-10-2023
У неділю, 8 жовтня, у Тернополі в Українському Домі відбудеться унікальна мистецька акція «Разом»....
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Суспільство
05-10-2023
Портативні зарядні станції, генератори, павербанки та інші технічні засоби, які можуть стати у пригоді під...
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Суспільство
04-10-2023
У місті триває поточний ремонт робіт на просп. Злуки, 13. Стан виконання робіт на даному об’єкті оглянув...
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Спорт
04-10-2023
З 6 по 8 жовтня, в спорткомплексі ЗУНУ відбудеться всеукраїнський турнір з волейболу, присвячений пам’яті...
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Суспільство
04-10-2023
На лінію "102" надійшло повідомлення від жителя мікрорайону Пронятин про те, що у будинку за місцем...
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Суспільство
04-10-2023
4 жовтня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів спільно з управлінням...
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Суспільство
04-10-2023
У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбусної лінії з 5 жовтня по 17 листопада буде частково перекрито...
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Суспільство
04-10-2023
До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного...
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Суспільство
04-10-2023
4 жовтня на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про відновлення роботи щосуботніх...
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Суспільство
04-10-2023
Співробітники Тернопільського райуправління поліції встановлюють особу жінки, яка викрала товар з...
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