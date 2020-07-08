Через джип, який порушив ПДР, на Кременеччинні перекинувся молоковоз

Сьомого липня близько 11:56 поблизу села Білокриниця, що на Кременеччинні не розминувся JEEP Cherokee Limited з вантажівкою ГАЗ. Про дорожньо-транспортну пригоду повідомляють у поліції.

За інформацією слідчо-оперативної групи, водій іномарки, житель Рівненської області, не переконався в безпечному маневрі, виїхав з узбіччя на дорогу та почав здійснювати маневр розвороту. Порушення правил дорожнього руху призвело до того, що JEEP зіткнувся з молоковозом марки ГАЗ.

В результаті удару вантажівка перекинулася. До лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували водія молоковозу. В обох кермувальників відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство.