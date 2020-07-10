У Борщівському р-ні виявлено масову загибель риби

На території Борщівської міської ради працівники Держекоінспекції спільно з іншими фахівцями наприкінці червня провели обстеження річки Нічлава та місцевого ставка.

У русловому ставку на території міста Борщів та на протязі 100м вверх по течії від місця впадіння річки Нічлава у згаданий ставок, виявлено загибель водних живих ресурсів, а саме карася сріблястого у кількості 6278 штук, зазначають в обласній екологічній інспекції.

Відділом інструментального лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Тернопільській області відібрано проби води. Збитки заподіяні рибному господарству, внаслідок загибелі водних біоресурсів, становлять понад 988 тисяч гривень.

Оскільки в даному правопорушенні вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ст. 242 ККУ матеріали направлені до Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області.