Суспільство У Тернополі конфлікт на дорозі закінчився побоями У Тернополі трапився конфлікт на дорозі. 36-річний водій вимагав вибачення з кулаками. За версією 24-річного... Більше ...

Суспільство Посадовця Кременецького лісогосподарства затримали на хабарі На Тернопільщині правоохоронними органами задокументовано факт вимагання та отримання посадовцем... Більше ...

Суспільство В Ланівцях сталася ДТП: водій мотоцикла в реанімації В Ланівцях не розминулися автомобіль Daewoo Sens та мотоцикл Musstang MT 100. Сталася аварія 11-го липня близько дев'ятої... Більше ...

Культура На Тернопільщині реалізують два проєкти за кошти іноземних інвесторів Понад 54 тисячі євро на реалізацію двох проєктів отримає Тернопільська область за програмою транскордонного... Більше ...

Суспільство Тернополянин переказав на рахунок афериста усі свої заощадження Телефонний дзвінок від псевдопрацівника банку обійшовся тернополянину у 13 000 гривень. Зі злів потерпілого,... Більше ...

Суспільство Скільки на Тернопільщині хворих на COVID-19 Згідно з даними лабораторного центру станом на ранок 13 липня в області підтверджено 2260 випадків COVID-19, з них... Більше ...

Спорт «Олімпійське літо» завітає у Скалатську громаду 13 липня 2020 року в місті Скалат, на центральному стадіоні, об 11 годині, відбудеться фізкультурно-оздоровчий... Більше ...

Культура Тернопіль бореться за звання кращого міста країни В Україні стартувало голосування за вибір найпривабливішого і впізнаваного міста країни в 2020 році. У... Більше ...

Суспільство У Тернополі горів автомобіль Пожежа автомобіля Opel Kadett виникла 11-го липня о 10:21 у Тернополі на вул. Героїв Крут, 7. Вогонь пошкодив моторний... Більше ...

Суспільство На Бережанщині двоє підлітків втопилися у ставку Трагедія трапилася у суботу, 11 липня, близько 18.30 на ставку між селами Мечищів та Вільховець Бережанського... Більше ...