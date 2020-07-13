В Ланівцях сталася ДТП: водій мотоцикла в реанімації

аварія мотоцикл 4В Ланівцях не розминулися автомобіль Daewoo Sens та мотоцикл Musstang MT 100. Сталася аварія 11-го липня близько дев'ятої ранку.

За попередньою інформацією, водій авто, здійснюючи поворот ліворуч, не пропустив мотоцикліста.

В результаті порушення правил дорожнього руху транспортні засоби зіткнулися, а після цього водій двоколісника злетів в кювет.

Останнього з політравмою, переломом кісток черепа та плечової кістки, забоями внутрішніх органів та множинними саднами госпіталізували в реанімаційне відділення.

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