В Ланівцях сталася ДТП: водій мотоцикла в реанімації

В Ланівцях не розминулися автомобіль Daewoo Sens та мотоцикл Musstang MT 100. Сталася аварія 11-го липня близько дев'ятої ранку.
За попередньою інформацією, водій авто, здійснюючи поворот ліворуч, не пропустив мотоцикліста.
В результаті порушення правил дорожнього руху транспортні засоби зіткнулися, а після цього водій двоколісника злетів в кювет.
Останнього з політравмою, переломом кісток черепа та плечової кістки, забоями внутрішніх органів та множинними саднами госпіталізували в реанімаційне відділення.