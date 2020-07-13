Посадовця Кременецького лісогосподарства затримали на хабарі

13173 1На Тернопільщині правоохоронними органами задокументовано факт вимагання та отримання посадовцем державного лісового підприємства неправомірної вигоди в сумі 14 200 гривень.

За версією слідства працівник державного підприємства «Кременецьке лісове господарство» одержав понад 14 тисяч гривень за відпуск без необхідних дозвільних документів 34 декоративних дерева. Під час отримання хабаря зловмисника затримали.

Особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

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