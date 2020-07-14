На трасі Львів-Тернопіль водій вантажівки на смерть збив чоловіка

Тіло чоловіка на проїжджій частині траси Львів-Тернопіль виявив один з водіїв.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановити особу загиблого за зовнішніми ознаками неможливо, оскільки тіло сильно понівечене.

Поруч із загиблим лежала куртка з документами. Кому вона належить - встановить слідство.

За попередньою інформацією, аварія трапилася близько першої ночі в Зборівському районі. Траса там не освітлюється. Потерпілого збив вантажний автомобіль Volvo. Від удару тіло відкинуло на зустрічну і його переїхало ще кілька автівок.

Сам винуватець ДТП залишив місце події. Проте за кілометрів 60 від місця нещастя водій зупинився, повідомив про аварію та повернувся на місце автопригоди.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також автівки, які проїжджали повз місце аварії.