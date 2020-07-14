Для тернополян скасували паперову тяганину у розмірі десятків тисяч довідок щороку

У Тернополі більше не потрібно подавати довідки про зареєстрованих осіб для отримання соціальних послуг

З 10 липня тернополянам для отримання соціальних послуг в управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради більше не потрібно приносити довідки про зареєстрованих осіб в житловому приміщенні (про склад сім’ї) або довідку про реєстрацію місця проживання. Таке розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Як це реалізують?

Відповідно до розпорядження, працівники управління соціальної політики отримали доступ до Реєстру громади та відтепер зможуть самостійно формувати відповідні Витяги з реєстру про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні.

Що це означає для тернополян?

Такий крок пришвидшить для мешканців громади оформлення документів щодо призначення соціальних допомог, пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, адже тернополянам більше не потрібно звертатися за отриманням цих довідок до ОСББ або ЖЕКів. Таким чином, скасовану паперову тяганину в розмірі десятків тисяч довідок щороку при оформленні соціальних допомог, пільг і субсидій.

Для отримання яких послуг в управлінні соцполітики не потрібні такі довідки?

Для усіх, що надаються в управлінні соцполітики.

Конкретніше:

Допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Допомоги на дітей одиноким матерям.

Допомоги особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам.

Допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Адресної безготівкової допомоги з коштів місцевого бюджету.

Технічних та інших засобів реабілітації особам з інвалідністю.

Інших соціальних виплат і пільг.

Що робити, якщо в управлінні соцполітики все таки вимагають довідку?

Якщо ви зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади і ваші дані є в Реєстрі, проінформуйте про це начальника управління соцполітики за тел. 25-06-11 або пишіть у повідомленнях на фейсбук-сторінку Тернопільської міської ради.

Над чим працюють далі?

Тернопільська міська рада працює над тим, щоб подібну ініціативу реалізувати ще й у освітній сфері, що, у свою чергу, залишить у минулому необхідність оформляти тисячі довідок щороку й у сфері освіти.