Продавала меблі, а натомість збідніла на дев'ять тисяч

Тернопільські поліцейські відкрили кримінальні провадження за фактом шахрайства вчиненні щодо двох мешканок обласного центру. . Одна з потерпілих сама того не розуміючи переказала на невідомий рахунок майже 9000 гривень. Жінка розповіла, що розмістила в мережі Інтернет оголошення про продаж меблів. До неї зателефонував потенційний покупець й почав майстерно психологічно маніпулювати краянкою. Він її запевнив, що для того аби кошти надійшли на її картковий рахунок їй необхідно здійснити певні операції з терміналом. Як наслідок замість отримати кошти, жінка переказала на вказаний аферистом рахунок 8889 гривень.

Як тільки тернополянка спустошила свій рахунок, пройдисвіт поклав слухавку й вимкнув телефон. Від подібного роду злочину потерпіла й 30-річна місцева мешканка. Жінка хотіла придбати постіль. Вона здійснила повну передоплату в розмірі 1000 гривень, а товар так не отримала. Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці наголошують не вірити невідомим додзвонювачам, завжди перевіряти інформацію, яку повідомляють сторонні особи. Найбільше шахрайств трапляється на інтернет-сайтах. Аферисти шукають оголошення про продаж або купівлю товару та придумують схему, як дізнатися інформацію про власників електронних гаманців. Саме через свою безпечність жителі Тернопілля потрапляють на гачок шахраїв і втрачають власні заощадження. Якщо ж ви все ж таки потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, телефонуйте на лінію «102».